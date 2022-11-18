Politika

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi tekrar aday olmayacağını açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını duyurdu.
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
ABD ABD Nancy Pelosi adaylık

HABER MERKEZİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonucunda Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

Temsilciler Meclisinde 35 yıldır, buradaki Demokratların lideri olarak da 19 yıldır görev yaptığını belirten Pelosi, bunun kendisi için bir gurur olduğunu söyledi.

Pelosi, "Kongrenin yeni döneminde Demokratların liderliği için tekrar seçime girmeyeceğim" ifadesini kullandı.

PELOSİ - TRUMP ÇEKİŞMESİ

Öte yandan, Pelosi'nin birlikte görev yaptığı ABD Başkanlarını sayarken eski Başkan Donald Trump'tan söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Pelosi ve Trump birçok kez sürtüşme yaşamış, Pelosi'nin başkanlığı döneminde Trump iki kez azil ile yargılanmıştı. Trump ise Pelosi için hakarete varan ifadeler kullanmıştı.

PELOSİ’NİN TAYVAN ZİYARETİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Pelosi'nin, ağustosta Tayvan'ı ziyareti nedeniyle ABD ve Çin arasında tansiyon yükselmişti.

Ada'yı egemenlik sahası olarak gören Pekin yönetimi, ABD'den üst düzey bir siyasi yetkilinin ziyaretinin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan Ada'daki hükümeti cesaretlendirici bir adım olacağını savunarak ziyarete karşı çıkmış, fakat Pelosi'nin uyarılarına rağmen gerçekleştirdiği ziyaret gerilimi doruğa çıkarmıştı.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

 

 

 

 

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