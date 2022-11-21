Politika

Kolombiya’da yerleşim bölgesine uçak düştü: 8 ölü

Sağlık ekipleri, hayatını kaybedenlerin uçakta seyahat eden 6 yolcu ile 2 mürettebat olduğunu belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Medellin Kolombiya uçak kazası

HABER MERKEZİ

Kolombiya’nın Medellin şehrinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’nın Medellin şehrinde sabah saatlerinde küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 4 evde hasar meydana geldi.

Sağlık ekipleri, hayatını kaybedenlerin uçakta seyahat eden 6 yolcu ile 2 mürettebat olduğunu belirtti.

Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero yaptığı açıklamada, uçağın şehirdeki Olaya Herrera Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sonra motor arızası yaşadığını ve iniş yapmak üzere havaalanına dönerken düştüğünü ifade etti.

Kolombiya Sivil Havacılık yetkilileri, uçağın Wings Trade Support şirketine ait olduğunu ve özel seyahatler için kiralandığını aktararak, kazanın nedeninin havacılık uzmanları tarafından araştırıldığını belirtti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv