Bahçeli: Beşar Esad'la da görüşme vasadı açılmalıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile buluşmasını değerlendiren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas, doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı; Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la da görüşme vasadı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır" dedi.

HDP'Yİ HEDEF ALDI

Bahçeli, HDP’yi hedef alarak şunları söyledi:

“Pençe-Kılıç Harekatı Türk milletinin hukuki bir hakkıdır. Bunun durdurulması için dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bu bölücü şebeke kapatılmasın da bölücülere para aktarılması devam mı etsin? AYM'nin neyi beklediğini sormayalım mı? HDP zaman ayarlı bombadır.

Buradan baktığımızda CHP'yi HDP'den, HDP'yi CHP'den ayrı tutmamız hayaldir. Öldürülen teröristlere başsağlığı dilemek, Türkiye'nin karşısında konumlanmak hafif meşrepliktir. HDP ile iş tutup aynı emellerde bulunanlar bu sözlerimin muhatabıdır.”