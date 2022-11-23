Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları ve gaz patlamalarını görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Süleymaniye ve Duhok’taki gaz patlamalarının gündeme geldiği toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirlerin güçlendirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Vatandaşlarını canlarını korumak için yaşamını feda eden Albay Ali Berwari ve polis arkadaşlarının fedakarlıklarının övüldüğü toplantıda, ilgili hükümet kurumlarının yaşanan felaketlerin nedenlerini bir an önce araştırmaları ve tekrarlarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almaları gerektiğine vurgu yapıldı.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed’in Süleymaniye ve Duhok'taki her iki olayla ilgili soruşturma ve takip sonuçlarına ilişkin kapsamlı bir rapor sunduğu toplantıda, güvenlik prosedürleri, meslek icra etme lisansları, sivil savunma, belediye ve sağlık kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve kriz koordinasyon müdürlüklerinin hesap verebilirliğin güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Ölçme ve Kalite Kontrol Kurulu'nun faaliyete geçirilmesine karar verilen toplantıda, LPG çalışmaları için kurslar düzenlenmesi ve konuyla ilgili her türlü tedbirin artırılması kararlaştırıldı.

Toplantının ikinci oturumunda ise, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik İran ve Türkiye’nin saldırıları ele alınırken, saldırılar şiddetle kınanarak, komşu ülkelere Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğine saygı duymaları çağrısında bulunuldu.

Federal hükümet, Birleşmiş Milletler ve genel olarak uluslararası toplumun söz konusu saldırı ve ihlallerin sonlanması için ciddi bir tavır almasının istendiği toplantıda, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesine artık izin vermemesi gerektiği vurgulandı.