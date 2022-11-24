Politika

Şırnak ve Siirt’te operasyon başlatıldı

Şırnak ve Siirt’te 755 askeri unsurun katılımıyla PKK’ye yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.
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kürdistan tsk PKK Şırnak siirt

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PKK’ye yönelik Şırnak ve Siirt'te başlatılan “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün Operasyonu”nda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat ve korucu timlerinden oluşan 57 operasyonel timdeki 755 unsurun görev aldığı kaydedildi.

Operasyonun ilk gününde, Gabar Dağı bölgesinde 8 mağara ve 2 sığınağın tespit edildiği, bazı silah ve mühimmat ile muhtelif giyim malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca 2 PKK’liye ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının da bulunduğu kaydedildi.

Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği, mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, operasyonların devam ettiği ifade edildi.

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