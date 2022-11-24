Politika

Dünya Kupası: Portekiz kazandı, Ronaldo tarihe geçti

Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçında Gana'yı 3-2 mağlup ederken, Cristiano Ronaldo 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.
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HABER MERKEZİ

Dünya Kupası ilk hafta maçında Portekiz ile Gana karşılaştı. Mücadele 3-2 Portekiz üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta goller; 65. dakikada Cristiano Ronaldo, 73. dakikada Andre Ayew, 78. dakikada Joao Felix, 80. dakikada Raphael Leao ve 89. dakikada Osman Bukari'den geldi.

 RONALDO TARİHE GEÇTİ 

Portekiz'de kısa süre önce Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Cristiano Ronaldo, maça ilk 11'de başladı.

Portekizli süper yıldız 5 Dünya Kupası'nda da gol bulan ilk futbolcu oldu. 2006'da ilk Dünya Kupası'nı oynayan Ronaldo, toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

Portekiz'de Joao Felix ve Rafael Leao, kariyerlerinin ilk Dünya Kupası maçında gol atma başarısını gösterdi.

 

 

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