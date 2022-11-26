Diyarbakır’da otobüs şarampole yuvarlandı: 33 yaralı
HABER MERKEZİ
Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı.
Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları ekipler çıkardı.
Olayda yaralanan 33 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Kaynak: AA)