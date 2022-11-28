140’ıncı Maddenin uygulanması için yüksek komisyon kuruldu

ERBİL (K24)

Irak Adalet Bakanı Halid Şiwani, Irak Anayasasının 140. Maddesinin uygulanması için yüksek komisyonun kurulduğunu duyurdu.

Şiwani, söz konusu komisyonun yokluğunda Kerkük ve diğer bölgelerde boşluk oluştuğunu ve Araplaştırma politikalarının uygulandığını belirtti.

Irak Adalet Bakanı, komisyonun oluşturulmasıyla birlikte 140. Maddenin uygulanması için çalışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

Komisyonun 10 gün içerisinde görevine başlayacağını kaydeden Şiwani, söz konusu komisyonun 2023 bütçesinden gerekli fonu almak için tahmini bütçesini Irak Bakanlar Kuruluna sunacağını söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin kabine programında bu komisyonun kurulmasının 1 ay içerisinde gerçekleştirileceği bildirilmişti.

2014 yılında söz konusu komitenin çalışmaları askıya alınmıştı.

140. MADDE NEDİR?

Irak Anayasasında Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsüyle ilgili olan 140. madde, üç aşamadan oluşuyor.

Buna göre, önce Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde (Diyala, Musul ve Salahaddin) Saddam Hüseyin dönemi ve 2003 sonrası yaşanan demografik değişiklik durumu normalleştirilecek, ardından nüfus sayımı yapılacak ve daha sonra bu bölgelerin merkezi yönetime mi yoksa Kürdistan Bölgesi’ne mi bağlanmasına karar verilmesi için referanduma gidilecek. Anayasaya göre tüm bunların Aralık 2007'e kadar gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

2005’te yazılan Irak Anayasası’nda yer alan 140. maddenin 2007 yılında uygulamaya geçirilmesi öngörülüyordu ancak söz konusu madde henüz uygulamaya geçirilmedi.