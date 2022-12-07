Politika

Stoltenberg: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya çalışıyor

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinin önemini vurguladı.
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dünya Jens Stoltenberg NATO Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya çalıştığını, çatışmaya barışçıl bir şekilde son vermeye yönelik hiçbir işaret göstermediğini söyledi.

Stoltenberg, Financial Times (FT) tarafından düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle bağlandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre FT Editörü Roula Khalaf'a konuşan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinin önemini vurguladı.

Stoltenberg, çatışmanın muhtemelen kış boyunca daha sakin bir aşamaya gireceğini ancak Rusya'nın çatışmaya barışçıl bir şekilde son vermeye yönelik hiçbir işaret göstermediğini dile getirdi.

Ukrayna'nın sahada ilerleme kaydettiğine değinen Stoltenberg, "Rusya, güçlerini toplamak ve daha sonra büyük bir saldırı başlatmak için çatışmayı dondurmaya çalışıyor" diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya ile herhangi bir müzakerenin zamanlamasına ve içeriğine Ukrayna'nın karar vereceğini yineledi.

NATO Genel Sekreteri, "Barışçıl bir çözümü ne kadar çok istiyorsak, Ukrayna'ya askeri destek sağlamamız o kadar acildir" dedi.

 

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