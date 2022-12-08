Finlandiya: Yakında Türkiye’ye savunma ürünü ihracatına izin verilebilir

HABER MERKEZİ

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Reuters'a konuşan Kaikkonen "Fin savunma sanayi şirketlerinin Türkiye'ye ihracatı ile ilgili ön görüşmeler yapıldı. Yakın bir gelecekte mümkün olduğunu söyleyebilirim ama ilk önce Fin şirketlerden resmi başvurunun gelmesi gerekiyor. Sonrasında değerlendirmemizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaikkonen, Akar'la düzenledikleri basın toplantısında da ulusal düzeyde bir ambargo olmadığıı belirtmişti.

NATO üyeliği konusunda Kaikkonen, ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını belirtti. İsveç'le bu konuda birlikte hareket ettiklerini belirten Kaikkonen "İsveç ve Finlandiya çok yakın ortak iki ülke ve açık hedefimiz NATO'ya el ele girmek" şeklinde konuştu.

Kaikkonen, şu an için ülke güvenliği ile ilgili herhangi bir tehdit olmadığını ve gelecekte de böyle kalmasını umduklarını vurguladu. Fin bakan NATO'ya da savunma amaçlı girdiklerini belirtti.

“GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ”

Akar'la ortak basın toplantısında konuşan Kaikkonen, Finlandiya'dan savunma bakanı düzeyinde son ziyaretin 2005'te gerçekleştiğini ve Akar ile Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında bir araya geldiklerini hatırlattı.

Antti Kaikkonen, "Bugünkü görüşmemiz hem Türkiye'nin hem Finlandiya'nın güvenlik kaygılarının ele alınması ve bu görüşmelerin devam ettirilmesi bakımından önemli." dedi.

Finlandiya'nın müttefik bir ülke olarak Türkiye'nin tüm sorumluluklarının, haklarının farkında olduğunu dile getiren Kaikkonen, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki gelecekte, NATO'da müttefik olduğumuzda Türkiye'nin güvenlik kaygıları Finlandiya'nın, Finlandiya'nın güvenlik kaygıları ise Türkiye'nin güvenlik kaygıları olacak. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını son derece ciddiye alıyoruz. Finlandiya olarak Türkiye'ye yönelik her zaman aktif işbirliği içinde olduk. Madrid'de üçlü mutabakat da beraber gerçekleştirdiğimiz bir akittir. Biz bu anlamda somut adımlar atıyoruz. Toplantımızda bunları da paylaşma fırsatı bulduk."