Sağlık

ABD’de Covid-19 vakaları yeniden arttı

ABD’de Covid-19 vakaları son iki haftada yüzde 25 oranında artış gösterdi.
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Foto: AP
Foto: AP
ABD Covid-19 Coronavirüs vaka artışı

HABER MERKEZİ

VOA’nın haberine göre ABD’de coronavirüs vakaları Kasım ayının son haftasından bu yana artıyor.

Haberde, Covid-19 vakalarının yüzde 25 oranında arttığı kaydedildi.

Buna göre ABD’de son iki haftada kaydedilen vakaların 7 gün ortalaması alındığında, ülkede her gün 60 bin kişi virüse yakalanıyor. Ülke genelinde 37 bin kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılırken, 4 bin 226 kişi yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı. Ülkede ölüm oranları da son 14 günde yüzde 4 arttı.

En yoğun artışın kaydedildiği eyalet ise Mississippi oldu. Mississippi’de son 14 günde vakalar yüzde 160 arttı. Eyalette test pozitiflik oranı ise yüzde 15’e yükseldi.

Michigan ve Minnesota’da ise vakalarda düşüş var.

Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden New York’ta ise son 2 haftada vakalar yüzde 60 arttı. Uzmanlar, son 14 gündeki artışın eyalette Şubat ayından bu yana kaydedilen en hızlı artış olduğunu ifade ediyor.

Yeni yıl tatili nedeni ile çok sayıda yerli ve yabancı turistin New York’u ziyaret etmesi beklendiğinden, uzmanlar maske kullanımının ve aşılanmanın önemine sık sık dikkat çekiyor.

California’nın en kalabalık şehirlerinden Los Angeles’ta ise son 2 haftada vakalar yüzde 25 arttı. Los Angeles Kamu Sağlığı yetkilileri, maske kullanımının yeniden gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Mevcut vakalar, pandeminin ilk yıllarındaki kış aylarına göre daha az seyrediyor olsa da uzmanlara göre virüs vaka sayılarının gösterdiğinden daha hızlı yayılıyor çünkü çoğu kişi evde yaptıkları testlere güveniyor ve sonuçları bildirmiyor.

Epidemiyologlar bu kışın son iki yıldakinden daha az şiddetli olacağını söylemek için henüz çok erken olduğu söylüyor.

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