Erdoğan: Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası Erdoğan açıklama yaptı.

“Terör örgütleriyle mücadelemizi kaynağında yok ederek bu sorunun üstesinden önemli ölçüde geldik. Son dönemde saldırılarını yeniden hareketlenmeye çalışan örgütün nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Bu çirkin hesapları bir kez daha bozacağız” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir diğer sorun malum enflasyon ve hayat pahalılığı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin en belirgin faktörü olan dış sebeplerin biraz daha vakit alacağa benziyor. Tüm bu tablo içinde Türkiye'nin yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyümeye dayanan ekonomi programını sürdürmesidir. Bugün açıklanan istihdam rakamları büyümeyi göstermektedir. Buradan hem vatandaşlarımıza, üreticilerimize, perakendecilerimize seslenmek istiyorum. Ülkenize güvenin, sahip çıkın, destek verin. Kısa vadeli endişelerinizle ülkenize zarar verecek her şeyden uzak durun.”

"ENFLASYONU 2024'TE TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

Erdoğan, “Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde +40'lı ortama ineceği gerçekken hala etiketlerin başka fiyatlarla belirlenmesi doğru değildir. Yılbaşında bu çerçeve hareketlenmeyi yakından izleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz” diyerek, şunları kaydetti:

“Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20 seviyesine 2024'te tek haneye indireceğiz. Aksi takdirde hareket edenleri ülkemiz olarak cevabı verilecektir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz hiç kimsenin işine, gücüne, kazancına karına karşı değiliz. Karşı olduğumuz tek şey. Akıl ve vicdan sınırlarının dışına çıkan eylemlerdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcıyı teşvik etmeye, üretimcinin ve ihracatçının yanında yer almaya tabi ki devam edeceğiz. Yeter ki ülkenin çıkarına, hükümetin programına, vatandaşın hakkına göz dikilmesin. Diğer tüm sıkıntıların üstesinden gelecek imkana, dirayete birikime hamdolsun sahibiz.”

“13 YAŞINDA NİŞAN 14 YAŞINDA EVLİLİK KABUL ETMEYİZ”

Erdoğan, Bir kızımın erken yaşta evliliğiyle öncesinde ve sonrasında yaşanan hususlarla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarım gereken çalışmaları yaptılar. Ama bunları görmezden gelen bir muhalefet söz konusu. 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik kabul edeceğimiz bir durum değildir. Mağdur, Bakanlığımız başvurduğu andan itibaren kurumlarımız konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımızın çalışmalarından sonra konu yargıya taşınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları tüm boyutlarıyla ve belgeleriyle sorgulamaktadır. Davanın ilk duruşması yakında bekleniyor. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımız ve kurumlarımız süreci titizlikle takip etmiştir. Geçmişteki ihmaller ve eksikler de soruşturma kapsamında ele alınmış, gerekli adımlar atılmıştır” dedi.

“Türkiye'de bu konuyla ilgili en önemli hukuki reformlar bizim dönemimizde hayata geçirilmiştir” diyen Erdoğan, şunları belirtti:

“Bay Kemal sen bunu anlamazsın. Bay Kemal ona göre kendini ayarla ona göre kendine çeki düzen ver. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla irtibatlandırmak ahlaki olmayan bir çarpıtmadır. Diyanet İşleri Başkanımızın kınamasını yaptığı bir meseleyi hala dinimizle ilişkili hale getirmek art niyettir. Şayet niyet mağdurun hakkını savunmaksa biz bunu zaten yapıyoruz. PKK'nın kaçırdığı 12-13 yaşındaki kızlarımız için de aynı tepkiyi bekliyoruz. Bay Kemal Diyarbakır Annelerini kaç kere ziyaret ettin? 12-13 yaşındaki kızlarımızın teşhir vitrini hale dönüştürülen sosyal medya ortamlarındaki mücadeleye karşı da desteklerini bekliyoruz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Biz mağdurun ilk başvurusundan itibaren tüm kurumlarımızla meseleyi sahiplendik. Öyle sırtınızı parlamentoda dönmek suretiyle benim bakanıma ders veremezsiniz. Siz bunu yaparak başka şeyler yaptığınızın farkında değilsiniz” şeklinde konuştu.

"BUGÜN 540 MİLYAR METREKÜP REZERVE ULAŞTIK"

Erdoğan, “Enerjinin her alanında son 20 yılda çok önemli gelişmeler kaydettik. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna 1 kuyusunda verdiği keşifle verdik” ifadelerini kullanarak, şu hususlara değindi:

“Bugün 540 milyar metreküp rezerve ulaştık. Bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri çalışmalar sonlandığında kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. Günlük 10 milyon metreküp gaz üretimiyle başlayacak. İnşallah bunu günlük 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Ayrıca Karadeniz'de 8 bin kişi kesintisiz çalışıyor. İlk keşfimizi yaptığımız Tuna 1 kuyusundan itibaren 15 kuyu arama tespitini bitirdik. Batı Karadeniz gaz ölçüm istasyonu ile gazı uluslararası şebekeye bağlayacak 36 kilometrelik boru hattını bitirdik. Bugün 7 uluslararası petrol ve doğalgaz hattına 2'si kara 2'si deniz, 2 de yer altı doğalgaz depolama tesisine sahibiz. Cuma günü genişletme fazıla 3.6 milyar metreküp depolama kapasitesine ulaştıran Silivri doğalgaz depolama tesisini açacağız. Doğalgazdaki gelişmeler yanında karada da petrol arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık. Türkiye Petrolleri'nin 5 yıl önce günlük üretimi 40 bin varil olurken bugün 65 bine çıktı. Günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yıl 150 kuyuda sondaj programı yaptık. Adana'da 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Yeni açılacak kuyularla buradaki üretimimizi peyderpey artıracağız.”

Erdoğan, “Dünyada 2022 yılında kara yapılan bu sahadaki rezerv günümüzde yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor. Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız. Yerli petrol ve doğalgaz ekipmanları üreten endüstrimizin üretim ve gelişim kapasitesine önemli katkılar sağladık. Kurulu enerji gücümüzü 3 kat artışla 100 megavatın üzerine çıkartarak kendi kendimize yetme yolunda önemli bir mesafe kat ettik” dedi.

"TÜRKİYE AİLE DESTEKLERİ İLE 2.8 MİLYON HANEMİZE 9.2 NAKDİ KAYNAK AYIRDIK"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaşanan gelişmeler bizi sosyal yardımları sadece en temel ihtiyaçlarına ulaşamayan vatandaşlarımızdan çıkartarak daha geniş ele almaya yöneltmiştir. Hayata geçirdiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz son yardım projemiz Türkiye Aile destekleri. 2.8 milyon hanemize 9.2 nakdi kaynak ayırdık. Eskiden beri devam eden engelli ve yaşlı aylıklarının ödemelerini de titizlikle sürdürüyoruz. Kasım ayında 9.4 milyon ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 2.9 milyon tutarındaki sağlık tutarını ödedik. Sadece Kasım ayında sosyal yardım programları üzerinden 10.2 milyar lirayı bulmuştur. Aralık ayında da 10.3 milyar liralık kaynakla vatandaşlarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.”

“Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik” diyen Erdoğan, “2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar. Enerji sepetimizi, nükleer güç santralinden, güneş ve rüzgara kadar enerji kaynaklarıyla genişleterek en üst seviyeye çıkartmakta kararlıyız” şeklinde konuştu.