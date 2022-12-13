Teknoloji

ABD’li bilim insanlarından ‘tarihi nükleer füzyon’ keşfi

ABD'li bilim insanları, ilk kez bir nükleer füzyonda reaksiyonu ateşlemek için kullanılan enerjiden daha fazla enerji ürettiklerini açıkladı.
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ABD Nükleer füzyon Keşif bilim insanları

HABER MERKEZİ

ABD'li bilim insanları, ilk kez bir nükleer füzyonda reaksiyonu ateşlemek için kullanılan enerjiden daha fazla enerji ürettiklerini bildirdi.

'Net enerji kazancı' olarak nitelenen gelişmenin büyük bir bilimsel atılım' olduğu belirtildi.    

NÜKLEER FÜZYON NASIL ÇALIŞIR?

Yıldızlar ve güneşin enerji kaynağını nükleer füzyon reaksiyonları oluşturuyor.

Bu reaksiyon iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturmasıyla meydana geliyor. Oluşan tek bir çekirdeğin kütlesi iki orijinal çekirdeğin toplam kütlesinden daha küçük olduğu içi geriye kalan kısım enerji olarak açığa çıkıyor.

Güneş örneğinde de milyonlarca dereceye ulaşan sıcaklığı ve dev kütlesinden kaynaklanan yerçekiminin sebep olduğu basınç, normalde birbirini itmesi beklenen atomların birleşmesine sebep oluyor.

 

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