İmamoğlu'na hapis cezası ve siyaset yasağı

İSTANBUL (K24)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü.

İmamoğlu’na 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “siyasi yasak” içeren 53'üncü maddesinin de uygulanmasını istenen davada hakim, avukatların tüm taleplerini süreyi uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakim Mehdi Komşul, bir önceki celse yapılan reddi hakim talebinin reddedildiğini açıkladı.

İmamoğlu’nun avukatları, reddi hakim itirazının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31’inci maddesine göre bir kez daha ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Hakim, itirazın daha önce sonuçlandırıldığını, yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İmamoğlu’nun ‘ahmak’tan kastının (Türkiye İçişleri Bakanı) Süleyman Soylu olduğu açıklaması üzerine Soylu’nun yaptığı açıklamanın bulunduğu CD mahkeme salonunda dinlendi. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, İçişleri Bakanı’nın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Taleplere ilişkin beyanı sorulan savcı, "Uzman tanıkların dinlenmesine yönelik talebimiz yoktur" dedi. Savcı, Süleyman Soylu’nun izlenen CD içeriğine ilişkin tanık olarak dinlenmesine ilişkin de talebi olmadığını söyledi ve esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

Mahkeme, duruşmadaki taleplerin hepsini reddetti.

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Ayrıca İmamoğlu, kendisi hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen davaya saat 16.00'da kadar ara verilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU: SARAYI SON KEZ UYARIYORUM

Almanya’da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı video mesajında İmamoğlu’nu desteklediğini kaydetti.

CHP lideri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, daha önce ‘Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı belli. Tartışmasız, Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli’ demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin, bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın!" dedi.

HAPİS CEZASI VE SİYASİ YASAK

İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar, TCK Madde 53'e dayandırıldı. Madde 53, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma anlamına geliyor. Eğer karar temyizde kesinleşirse İmamoğlu, belediye başkanlığından alınacak.

İMAMOĞLU’NDAN MESAJ: MÜCADELEMİZ DAHA GÜÇLÜ BAŞLIYOR

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kabul eden İmamoğlu, “Mücadelemiz daha güçlü başlıyor” dedi.

İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ekim 2019 tarihinde Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesine değinerek siyasi eleştirilerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde bir açıklama yaparak “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da bunun üzerine “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın” yanıtı verdi.

Ardından YSK suç duyurusunda bulundu, Soylu müdahil oldu ve İmamoğlu'na dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtilmişti.

İddianamede, İmamoğlu’nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapsi ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyeti istenmişti.