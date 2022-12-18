‘ABD, Ukrayna’nın Rusya Genelkurmay Başkanı’na suikast girişimini durdurmaya çalıştı’

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Rusya-Ukrayna savaşı ülkenin doğusundaki son haftalarda giderek şiddetlenen çatışmalarla neredeyse 10 ayı geride bırakırken, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Gizli raporlara, adı açıklanmayan ABD'li yetkililere ve Rus askeri kaynaklara dayandırılan habere göre, Ukrayna'nın Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a suikast planı ABD’yle Kiev arasında büyük kriz çıkardı. Ukrayna'nın nisanda Gerasimov'u öldürmek için saldırı düzenleme planını öğrenen Washington'ın Kiev'i bunu yapmamaya ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

“ABD, BİLGİYİ KİEV’DEN SAKLADI”

Gerasimov'un nisanda Ukrayna'daki askeri birlikleri ziyaret edeceği istihbaratı alan ABD'nin bu bilgiyi Ukrayna'dan gizlediği, Kiev'in olası bir saldırısıyla savaşın kontrolden çıkmasından korktuğu belirtildi.

Öte yandan kaynaklara göre Ukrayna planı farklı kaynaklardan öğrenince ABD Kiev'i suikast düzenlememeye ikna etmek için büyük çaba harcadı.

Gazeteye konuşan bir ABD'li üst düzey yetkili, Beyaz Saray'ın derhal devreye girdiğini söyleyerek “Onlara bunu yapmamalarını söyledik. Bunun çok fazla olacağını anlattık” dedi.

Ancak haberde Ukrayna'nın yine de saldırıyı düzenlediği, Gerasimov'un yerinin doğru tespit edilmemesi nedeniyle Rus komutana zarar gelmediği kaydedildi. Buna karşın olay nedeniyle Rus komutanların cephenin ön hattına ziyaretlerden vazgeçtiği ifade edildi.

“RUSYA, BÜYÜK HAREKATA HAZIRLANIYOR”

Ukrayna'da çatışmalar, doğuda Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu Donbas'ta son haftalarda giderek şiddetleniyor. Rusya, son günlerde başkent Kiev dahil çok sayıda kente füze saldırılarını da artırdı.

Ukrayna hükümeti, Rusya’nın yeni yılda Kiev’i de hedef alan büyük bir kara operasyonuna hazırlandığını ileri sürüyor. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ocak ayında kapsamlı bir saldırı başlatılabileceğini söyledi.

Ukraynalı askeri yetkililer, geçen aylarda Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun binlerce askerle Kiev'i almak için harekete geçeceği uyarısında bulunuyor. Moskova, eylülde kısmi seferberlik ilan ederek binlerce kişiyi askere almıştı.