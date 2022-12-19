‘Rusya binlerce ton Ukrayna tahılını Boğazlar üzerinden Esad’a gönderdi’

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İngiltere merkezli Reuters ajansının Refinitiv'in filolarla ilgili verilerine dayanan özel haberi, Boğazlar üzerinden Şam yönetimine tahıl akışında yaşanan büyük artışı ortaya koydu. Rusya'nın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle dikkat çekmeyen filolarla Ukrayna'da ilhak ettiği Kırım'dan bu yıl içinde 500 bin tondan fazla tahılı Suriye'ye gönderdiği bildirildi.

Haberde, Karadeniz'deki Sivastopol Limanı'ndan Boğazları geçerek Suriye'ye gönderilen tahıl miktarının son bir yılda 17 kat arttığı belirtilirken, bunun Suriye'nin tahıl ithalatının üçte birine denk geldiği kaydedildi.

UKRAYNA’DAN RUSYA’YA TAHIL HIRSIZLIĞI SUÇLAMASI

Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etmiş, Karadeniz Filosu'nun bulunduğu bölgeyi şubatta başlattığı Ukrayna işgalinde askeri üs olarak kullanmaya başlamıştı. Rusya, son dönemde Ukrayna ordusu karşısında bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kalsa da Kherson ve Zaporijya bölgelerindeki tarım alanlarının kontrolünü büyük oranda elinde tutuyor.

Ukrayna ise Rusya'yı ülkenin tahılını çalmakla suçluyor.

Rusya ve Ukrayna, temmuzda Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda İstanbul'da tahıl anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarındaki binlerce ton tahıl Boğazlar üzerinden geçerek dünyaya dağılmıştı.

Öte yandan Ukrayna, Kırım'dan Rus gemileriyle gönderilen tahılın büyük bölümünün kendisine ait olduğunu savunurken, Rusya bu suçlamaları reddediyor.

“RUSYA, SAVAŞI YAPTIRIMLARA KARŞI FIRSATA ÇEVİRDİ”

Beyrut'daki Ukrayna Büyükelçiliği verilerine göre Suriye'ye tahıl akışı Ukrayna işgali sonrasında çok hızlı arttı. Esad yönetimine destek veren Rusya, Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımları delmek için savaşı fırsat olarak kullandı.

Ukrayna'da Rusya'nın Zaporijya'ya atadığı Vali Yevgeni Balitskiy, temmuzda yaptığı açıklamada Kırım limanlarından gönderilen tahılın Zaporijya bölgesinden elde edildiğini duyurmuştu. Öte yandan Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da da tahıl üretimi savaşa rağmen devam ediyor.

Ukrayna'daki savaş öncesinde de Rusya, Kırım'dan Suriye'ye tahıl ihraç ediyordu, ancak miktar savaşla beraber çok ciddi oranda arttı. Gemilerin yaptırımlar nedeniyle uluslararası filolar yerine eskimiş Suriye gemileri kullanılarak Lazkiye ve Tarsus limanlarına gönderildiği belirtiliyor.

Suriyeli yetkililer, Ukrayna savaşı öncesinde Kırım'a yaptıkları ziyarette Suriye'nin 1,5 milyon ton tahıla ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.