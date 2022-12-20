İmamoğlu Google aramalarında ‘eski’ belediye başkanı olarak gösterildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Google'ın kendisini eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösterdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Google Türkiye'yi etiketleyen Ekrem İmamoğlu "I speech kürsü" ifadesine yer verdi.

İmamoğlu’nun ekibinden Murat Ongun da Google ile iletişime geçtikleri bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Konuşmada, Ongun’un “Google Türkiye ekibinden” dediği bir kişi, “Biraz zaman alıyor ama düzeltilir” açıklamasını yapıyor. Bunun nedeni olarak da Google’daki tanınmış kişilerle ilgili arama sonuçlarının, Wikipedia’daki veriler üzerinden gelmesini gösteriyor.

Ongun paylaşımında ise “Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz” dedi.

Zorunlu Açıklama: Google Türkiye’nin tarafımıza verdiği bilgi budur. Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/BeVA6YqC02 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 19, 2022

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve siyasi yasak getirilmişti. Ancak karar itiraz sürecinde olduğu için henüz kesinleşmedi.