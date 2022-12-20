Politika

İmamoğlu Google aramalarında ‘eski’ belediye başkanı olarak gösterildi

İBB Başkanı İmamoğlu, hakkında Google’da yapılan aramalarda “eski belediye başkanı” olarak tanımlandı.
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Ekrem İmamoğlu (Foto: AA)
Ekrem İmamoğlu (Foto: AA)
türkiye Ekrem İmamoğlu ibb başkanı google

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Google'ın kendisini eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösterdiği bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Google Türkiye'yi etiketleyen Ekrem İmamoğlu "I speech kürsü" ifadesine yer verdi.

İmamoğlu’nun ekibinden Murat Ongun da Google ile iletişime geçtikleri bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Konuşmada, Ongun’un “Google Türkiye ekibinden” dediği bir kişi, “Biraz zaman alıyor ama düzeltilir” açıklamasını yapıyor. Bunun nedeni olarak da Google’daki tanınmış kişilerle ilgili arama sonuçlarının, Wikipedia’daki veriler üzerinden gelmesini gösteriyor.

Ongun paylaşımında ise “Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ve siyasi yasak getirilmişti. Ancak karar itiraz sürecinde olduğu için henüz kesinleşmedi.

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