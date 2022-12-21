Politika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İmamoğlu' yanıtı: Oğluna sahip çık o kendisine başka ebeveynler arama peşinde

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’yla ilgili “Baba oğul gibiyiz” sözlerine ilişkin” “İçimizden ‘Bay Kemal, oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadık” dedi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altılı masaya yüklenen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Daha bismillah demeden altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği, kavganın gürültünün ayyuka yükseldiği bir garip masaya bu millet geleceğini teslim etmez. Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret iddiasıyla, yani siyasi duruşuyla değil, bireysel eylemi sebebiyle ceza alan bir şahıs, bu konuda sergilenen tavırlar... Yasak kararını akıl almaz bir sevinçle kucaklaşarak, bayram havasıyla kutlayanları mı ararsınız? Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğu genel başkanlar mı ararsınız? Siyasi mühendislik yapanlar mı ararsınız? Bireysel bir suçu ülkemizdeki siyasi yönlendirmek için kullanan yabancılar mı ararsınız?”

“CHP'nin başındaki zat, dün çıkmış ‘Biz baba - oğul gibiyiz’ diyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bunları duyunca doğrusu biz de içimizden ‘Bay Kemal, oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde" demeden duramadık. Altılı Masa'nın da, yanında yöresinde kendine yol açmak için dolananların da hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız.”

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