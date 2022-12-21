Iraklı askeri yetkili: DAİŞ taktik değiştirdi
HABER MERKEZİ
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin Hafaci, DAİŞ’in savaş taktiğini değiştirdiğini ve medyada boy göstermeye çalıştığını belirtti.
Hafaci, “DAİŞ saldırı taktiklerini değiştirdi, Irak ordusuna karşı el yapımı patlayıcılar kullanıyor” dedi.
“Irak'ta güvenlik durumu kontrol altında, farklı bölgelerde yaşananlar DAİŞ'in medyada yer alma girişimidir. Çünkü DAİŞ gücünü kaybetti” diyen Hafaci, DAİŞ’in askeri ve güvenlik konvoylarını el yapımı patlayıcılarla hedef aldığını vurguladı.
Hafaci, “Bu, güvenlik güçlerini Irak genelinde DAİŞ hücrelerini yok etmek için güvenlik ve istihbarat önlemlerini hızlandırmaya teşvik edecektir” ifadelerini kullandı.
DAİŞ’in son dönemde Irak güvenlik güçlerine yönelik eylemlerini artırdığı görülüyor.
Saldırıların Diyala ve Kerkük sınırları içerisinde yoğunlaştığı görülüyor.