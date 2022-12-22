Ronaldo transfer görüşmesi için Suudi Arabistan’da

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Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile transfer görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Suudi futbol takımı Al Nassr, Cristiano Ronaldo transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan kulübü önümüzdeki günlerde transferi sonuçlandırmak istiyor.

Foot Mercato'nun haberine göre, Al Nassr kulübü 2025 yılına kadar yıllık 200 milyon euro değerindeki sözleşme teklifini tekrar iletti.

Suudi Arabistan kulübü bu transferin gerçekleşmesini yüksek ihtimal olarak görüyor.

Foot Mercato ise, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da çekilmiş bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Dünya Kupası öncesi Mancheter United ile bağlarını koparan ve Portekiz ile Dünya Kupasında istediği başarıyı yakalayamayan Portekizli yıldız Ronaldo'nun ortaya çıkan fotoğraf dünyanın gündemine oturdu.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'la arasında büyük sorunlar olan Cristiano Ronaldo Ada basınına verdiği demeçle ortalığı karıştı.

Manchester United kurmayları, Portekizli futbolcunun sözleşmesini açıklamalarının ardından feshetti.

2022 Dünya Kupası'na şampiyonluk parolasıyla giden Portekiz'de Cristiano Ronaldo iki maçın ardından son 16 turunda oynanan mücadelede kendisini bir anda yedek kulübesinde buldu.

Çeyrek finalde oynanan Fas maçına da yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncu, mağlubiyetin ardından gözyaşlarını tutamamıştı.

Portekiz Milli Takımı için hayal kırıklığıyla tamamlanan Dünya Kupası'nın ardından Cristiano Ronaldo sürpriz bir karara imza atmıştı.

37 yaşındaki yıldız futbolcu, antrenman yapmak için Real Madrid yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi ve La Liga devinin tesislerinde çalışmalarına başlamıştı.