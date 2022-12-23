Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Reuters'ın aktardığı habere göre, Fransa'nın başkenti Paris'in Rue d'Enghien bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

AFP haber ajansı şehir merkezinde kültür merkezinin olduğu sokakta silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

Ajans ayrıca 3 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bilgisini geçti.

Saldırgan yakalandığını açıklayan polis, gözaltına alınan saldırı şüphelisinin 60'lı yaşlarda olduğunu bildirdi.

RTL radyosunun aktardığına göre olay yerindeki tanıklardan biri, sokakta 7 ila 8 el ateş edildiğini ifade etti.

Paris polisi, halktan bölgeden uzak durmasını talep bir mesaj yayınlayarak operasyonun sürdüğünü duyurdu.