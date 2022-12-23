Paris saldırısında Kürt sanatçı Mîr Perwer hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin hedef alındığı silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Kürt sanatçı Mîr Perwer olduğu öğrenildi.
Sanatçı Mîr Perwer’in İstanbul’da bağlı olduğu B.A Müzik Yapım şirketi, sanatçının ölüm haberini doğruladı.
Yapım şirketi Instagram hesabından Kürtçe yaptığı paylaşımda, “Rabe Mîro rabe ez bimirim…” (Kalk Mîro kalk, ben öleyim) ifadelerini paylaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, saldırıda Kürtlerin hedef olduğunu açıkladı.