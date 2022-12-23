Politika

Paris saldırısında Kürt sanatçı Mîr Perwer hayatını kaybetti

Paris'te bugün Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Kürt sanatçı Mîr Perwer olduğu belirlendi.
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Mîr Perwer
Mîr Perwer
avrupa Mîr Perwer Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi Paris

HABER MERKEZİ

Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin hedef alındığı silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Kürt sanatçı Mîr Perwer olduğu öğrenildi.

Sanatçı Mîr Perwer’in İstanbul’da bağlı olduğu B.A Müzik Yapım şirketi, sanatçının ölüm haberini doğruladı.

Yapım şirketi Instagram hesabından Kürtçe yaptığı paylaşımda, “Rabe Mîro rabe ez bimirim…” (Kalk Mîro kalk, ben öleyim) ifadelerini paylaştı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, saldırıda Kürtlerin hedef olduğunu açıkladı.

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