Politika

Kürtlerden Paris saldırısı protestosu

Diaspora Kürtleri, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen saldırıyı protesto ediyor.
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avrupa Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi

PARİS (K24)

Fransa’nın başkenti Paris’te Kürtler, dün Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen ve 3 Kürt’ün ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıya karşı gösteri düzenliyor.

Göstericiler, adalet çağrısı yaptı.

Dün Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 Kürt yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olayın ardından düzenlenen gösterilerde ise olaylar çıktı.

69 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, saldırıya Kürdistan ve dünyadan büyük tepki geldi.

Ölenlerin sanatçı Mir Perwer (M. Şirin Aydın), Emine Kara, ve Abdurrahman Kızıl olduğu açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, “Fransa Kürtleri, Paris'in göbeğinde hain bir saldırının hedefi oldu. Düşüncelerimiz kurbanlara, yaşam mücadelesi veren insanlara, ailelerine ve sevenlerine. Emniyet teşkilatımıza cesaretleri ve soğukkanlılıkları için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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