İmamoğlu: Durmayacaklar, İBB'ye kayyum atama gayretindeler

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CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, Konya’da toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu konuşmasında, "Bana yapılan hakarete verdiğim cevap üzerinden ve ilk savcısının hiç de önemsemediği bir hazırlığın başladığı bir ortamda, olayın geçtiği günden tam 22 ay sonra dava açıldı. Peki şimdi duracaklar mı? Durmayacaklar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hem de pek çok CHP belediyesine, Millet İttifakı belediyesine kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler" ifadelerini kullandı.

"Aslında bugün yaşadığımız saldırılar, bize yapılan müdahaleler, işlerimizin engellenmesi ve bize hükümet tarafından gösterilen tavır, kesinlikle ve kesinlikle yeni başlamamıştır. 2019’da milletimizin bizlere göstermiş olduğu teveccüh itibarıyla aslında hükümet düğmeye basmıştır" diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede, muhalefet tarafından yönetilen hiçbir alanı bırakmak niyetinde değiller. Bu kadar gözleri dönmüş bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Yani mesele sadece benden ibaret değil aslında. Ülkeyi götürmek istedikleri ve götürmeye çalıştıkları karanlık bir dönem, despotik bir yönetim uygulama süreci. Bugün bunun karşısında tüm muhalefetin birlik içerisinde, kararlı, cesur bir duruş sergileme zamanı olduğunu biliyoruz."