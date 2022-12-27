Politika

İran’daki Batılılara ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili Alicia Kearns, İran'da "İngiltere bağlantılı" 7 kişinin tutuklanmasının ardından Batılılara bu ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.
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İran İran Batılılar çağrı protestolar

HABER MERKEZİ

İran'da, aralarında çifte vatandaşlığa sahip olanların da bulunduğu "İngiltere bağlantılı" 7 kişi tutuklandı.

İngiliz milletvekili Alicia Kearns, İran'ın rejim karşıtı protestoların şiddetlendiği süreçte yabancı güçleri suçlamak için insanları "mutlulukla" gözaltına aldığını belirtti.

Kearns, tüm Batılıları, olabildiğince güvenli şekilde bu ülkeyi terk etmeye çağırdı.

Söz konusu 7 kişinin, "Zagros" kod adlı bir grubun üyeleri olduğu ve Kirman vilayetinde tutuklandığı duyuruldu.

İRAN’DA GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 17 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

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