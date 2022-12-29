Politika

Rus ve Türk güçlerinden Rojava’da ortak devriye

Rus ve Türk güçleri, Rojava’nın Dirbêsiyê kasabasına bağlı köylerde ortak devriye gerçekleştirdi.
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kürdistan Rus askerleri türk askeri Rojava devriye

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rus askeri polis gücü ile Türk askerlerinin, Dirbêsiyê kasabasına bağlı köylerde ortak devriye gerçekleştirdiğini açıkladı.

4 Rus zırhlısı ile 2 helikopterinin yer aldığı devriye, Şêrik köyünden başladı, Kamışlo sınırındaki köylere kadar devam etti.

Türkiye’nin Rojava’ya yönelik operasyon tehditleri sonrası Rus-Türk ortak devriyeleri durmuştu. 19 Aralık’ta tekrar başlayan devriyelerin ilki Kobani köylerinde yapılmıştı.

Söz konusu devriyeler, 22 Ekim 2019’da imzalanan Soçi Anlaşması çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Dün Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan Moskova’ya giderek Rus ve Suriyeli yetkililerle görüştü.

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.

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