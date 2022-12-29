Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’le görüşmesine ilişkin açıklama: Kırgınlık yok

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’na ilk olarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşmesi ve Altılı Masa’nın yoluna nasıl devam edeceği sorusu yöneltildi.

Bu soruya "Hiç endişe etmeyin Altılı Masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek" yanıtını veren Kılıçdaroğlu, "Masa dağılacak" iddialarını da "asparagas" olarak nitelendirdi ve şunları ekledi:

"Altılı Masa olarak elbette gündemde farklı konular var ve her bir gündemi artısı eksisini düşünerek bir karar vereceğiz. Belki siyasetimizde karşılaşılmayan bir süreci yaşıyoruz. Her bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda 'Aman masa dağıldı, şöyle oldu, aman böyle oldu…' Bir dönem 'HDP yok masanın altında, yok üstünde...' Bunlar tamamen asparagas haberler. Elbette farklı düşünebiliriz ama sonuçta oturup uzlaşabiliyoruz. Farklı düşündük diye, 'Eyvah masa dağıldı…' Bunlar belli bir çevrenin ya da belli bir gücün toplumu domine etmek, yönlendirmek istediği, kafaları bulandırmak istediği bir süreç. Ama biz onu dikkatli bir şekilde izliyoruz."

Akşener’le aralarında "kırgınlık" olduğu iddialarının doğru olmadığını ifade eden CHP lideri, liderlerin ikili, üçlü görüşmeler yapmasının doğal olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.

"İMAMOĞLU BÜYÜK LOKMADIR"

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "görevden alınması" olasılığına göre bir planlamalarının olup olmadığı sorusuna ise "İmamoğlu büyük lokmadır ve boğazınıza takılır. Umarım, olayı o kadar kirli boyutlara taşımazlar. Seçimle gelenin seçimle gitmesi lazım" karşılığını verdi.

İktidarın seçilmiş yargıçlar aracılığıyla demokrasiye, 16 milyon İstanbullunun iradesine darbe vurma hesabı yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “parti olarak bu tür darbelerle de, hukuk sistemine müdahaleyle de mücadele edeceklerini” söyledi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi çağrısıyla ilgili ise "Erdoğan’a boyunun ölçüsünü alması için fırsat tanıyorum" dedi.

“HERKESİN DALGA GEÇTİĞİ ADAMDAN DÜNYA LİDERİ Mİ OLUR?”

Suriye ile yeniden temas kurma arayışlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2012’de yazdığı mektubu anımsattı.

Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını "kişisel çıkarları uğruna yıprattığını" savunan CHP lideri, "Emperyal güçlerin Ortadoğu’daki oyuncağı oldun. Şimdi kapı kapı dolaşıyor 'Acaba Esad beni nasıl kabul eder?' diye. Bir de dünya lideri diyorlar… Herkesin alay ettiği, dalga geçtiği adamdan dünya lideri olur mu?" dedi.

EYT KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "seçim kaybetme" pahasına EYT’liler için düzenleme yapılmayacağı sözlerine karşı düzenlemeyi getirmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Erdoğan artık seçimi kaybedeceğini biliyor. Ona çok şey yaptıracağım daha. Çünkü devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilmiyor, benden öğreniyor. Ona daha çok şey yaptıracağım, görecek o."

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Kılıçdaroğlu, başörtüsüne düzenlemesi ile ilgili nasıl bir tutum izleyeceklerini parti içinde ve Altılı Masa’da değerlendirip karar vereceklerini, ona göre de yol haritası belirleyeceklerin ifade etti.

Altılı Masa’daki diğer partilerin başörtüsü düzenlemesine destek eğiliminde olduğunun anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, bu konuda bir çalışma yaptıklarını söyledi:

"Her partinin kendi görüşü var, saygı duyarız. Biz bu konuda güzel bir çalışma yapıyoruz. İlerleyen günlerde kamuoyuna açıklayacağız."

CHP lideri, Altılı Masa liderlerinden birinin cumhurbaşkanı adayı olması halinde, genel başkanlıktan istifasının söz konusu olup olmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Altılı Masa’da karar verilirse (aday) olur, bu konuda görüşülmedi. Dolayısıyla belki artısı da olabilir. Altı partiden birisi olursa genel başkanlıktan istifa edecek mi konusu da hiç görüşülmedi. Onu büyük olasılıkla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasında belirleyeceğiz"

“SURATLAR ASIK DEĞİLDİ ASLINDA, SICAK SOHBET OLDU”

Akşener’le görüşmesine ilişkin fotoğraflarda, "suratların asık olduğu" yorumlarının anımsatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Suratlar asık değildi aslında. Çok ciddi mi çıkmışız? Keyifli bir sohbetimiz oldu. Hem İYİ Partili hem de CHP’li olan arkadaşlar vardı. Gayet sıcak bir sohbet oldu" karşılığını verdi.

Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bu tür görüşmelerin Altılı Masa toplantısı öncesinde fikirlerin olgunlaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

“ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINI TARTIŞMAYA AÇMAYACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, bir başka soru üzerine de Erdoğan’ın "üçüncü dönem adaylığı" ile ilgili tartışma açmayacaklarını, adaylığına da itiraz etmeyeceklerin söyledi:

"Biz açmayacağız. Onu hukukçular açacak. Biz tartışmaya açsak ne olacak? YSK kimin emrinde, Erdoğan’ın elinde. Yargının iradesinin sarayın ipoteği altında olduğunu gayet iyi biliyoruz."

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDA”

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun "adaylık denkleminden çıkıp çıkmadığı" sorusuna ise Altılı Masa’yı işaret ederek yanıt verdi:

"İki belediye başkanımız görevlerinin başındalar ve çalışıyorlar. Dilimizde tüy bitti, adayı belirleyecek olan Altılı Masa. Kim olacak oturacağız konuşacağız".

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı "Nobel’e aday gösterme girişimleri olduğunu" açıklayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a da tepki gösterdi:

"Çok iyi olur. Meclis Başkanı'nın bağımsız iradesi var mı? Erdoğan demiştir 'Sen şöyle bir konuşma yap da, birileri belki duyar' diye. Meclis Başkanı iradesini ipotek etmiştir. Meclis’in itibarı yerlerde sürünüyorsa, bunun nedeni Meclis Başkanıdır. 600 milletvekiline, atamayla gelen bakanlar hakaret ediyor, Meclis Başkanı sessiz kalıyor. Ama o, Meclis’i temsil etmiyor, Saray’dan gelen talimatı uygulamakla görevli bir kişi.”