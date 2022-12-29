CENTCOM: 2022’de DAİŞ’e karşı 313 operasyon düzenledik

ERBİL (K24)

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada 2022 yılında terör örgütü DAİŞ’e karşı yürütülen faaliyetlerle ilgili verilere yer verildi.

2022 yılında DAİŞ’e karşı 313 operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu operasyonlardan 108’nin Suriye’de, 191’nin Irak’ta düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada “Irak’ta 220 DAİŞ mensubu öldürüldü, 159 DAİŞ’li yakalandı, Suriye’de ise 466 DAİŞ’li öldürüldü, 215 DAİŞ’li yakalandı” bilgisine yer verildi.

Suriye’de 10 binden fazla DAİŞ mensubunun cezaevlerinde olduğu belirtilen açıklamada, Irak’ta 20 binden fazla örgüt mensubunun cezaevlerinde olduğu kaydedildi.

Düzenlenen operasyonlarda hiçbir askerin hayatını kaybetmediği ifade edilen açıklamada, operasyonların 2023 yılında da devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Hol Kampı’nda DAİŞ mensuplarının 25 binden fazla çocuğunun olduğu ve kampın 2022 yılında örgütün başlıca hedefi olduğu kaydedildi.

27 Aralık’ta K24 yayınına katılan Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Rachel Jeffcoat, DAİŞ’in tamamen zayıfladığını dile getirmişti.

Uluslararası Koalisyon’un DAİŞ’le mücadele konusunda Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuyla işbirliğini sürdürdüğünü vurgulayan Rachel Jeffcoat, şu anda DAİŞ hareketliliğinin nedeninin Irak’ın istikrarını bozmaya yönelik olduğunu şu sözlerle dile getirmişti:

“DAİŞ, Irak’ın istikrarını bozmak için elindeki tüm araçları kullanmaya çalışıyor. Ancak örgütün tamamen yenilmesi için Peşmerge Güçleri ve Irak ordusuna destek vermek üzere buradayız.”

DAİŞ’le mücadele konusunda Peşmerge Güçleri’nin büyük bir deneyime sahip olduğunu söyleyen Jeffcoat, teröre karşı savaş konusunda da Peşmerge Güçleri’nin rolüne dikkat çekmişti.