Z kuşağı anketi: İşte partilerin oy oranları
HABER MEKREZi
ORC Araştırma, Siyasi Eğilimler Araştırması'nda bu kez Z kuşağı seçmenlere parti tercihlerini sordu.
Aralık ayında yapılan araştırmada Z kuşağı seçmenlerin ilk tercihi CHP olurken, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı partileri arasındaki fark yüzde 17,8 olarak tespit edildi.
Ankette kararsız seçmenlerin oranı da dikkat çekti. Kararsızların oranı yüzde 15'i geçti.
Araştırmaya göre Z kuşağının oy tercihleri şöyle:
CHP
Oy oranı: Yüzde 21,7
İYİ PARTİ
Oy oranı: %17,4
AK PARTİ
Oy oranı: Yüzde 13,9
MHP
Oy oranı: Yüzde 7,4
HDP
Oy oranı: Yüzde 5,5
Türkiye Değişim Partisi
Oy oranı: Yüzde 5,3
Zafer Partisi
Oy oranı: Yüzde 3,6
Gelecek Partisi
Oy oranı: Yüzde 3,3
DEVA Partisi
Oy oranı: Yüzde 3
Yeniden Refah Partisi
Oy oranı: Yüzde 1,7
Kararsızlar
Oy oranı: Yüzde 15,1
Diğer partiler
Oy oranı: Yüzde 2,1