Politika

Z kuşağı anketi: İşte partilerin oy oranları

ORC Araştırma’nın yaptırdığı ankete göre Z kuşağının ilk tercihi olan CHP ile AK Parti arasında 7,8 puan fark var.
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türkiye anket Z kuşağı sonuçlar

HABER MEKREZi

ORC Araştırma, Siyasi Eğilimler Araştırması'nda bu kez Z kuşağı seçmenlere parti tercihlerini sordu. 

Aralık ayında yapılan araştırmada Z kuşağı seçmenlerin ilk tercihi CHP olurken, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı partileri arasındaki fark yüzde 17,8 olarak tespit edildi.

Ankette kararsız seçmenlerin oranı da dikkat çekti. Kararsızların oranı yüzde 15'i geçti.

Araştırmaya göre Z kuşağının oy tercihleri şöyle: 

CHP

Oy oranı: Yüzde 21,7

İYİ PARTİ

Oy oranı: %17,4

AK PARTİ

Oy oranı: Yüzde 13,9

MHP

Oy oranı: Yüzde 7,4

HDP

Oy oranı: Yüzde 5,5

Türkiye Değişim Partisi

Oy oranı: Yüzde 5,3

Zafer Partisi

Oy oranı: Yüzde 3,6

Gelecek Partisi

Oy oranı: Yüzde 3,3

DEVA Partisi

Oy oranı: Yüzde 3

Yeniden Refah Partisi

Oy oranı: Yüzde 1,7

Kararsızlar

Oy oranı: Yüzde 15,1

Diğer partiler

Oy oranı: Yüzde 2,1

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