Politika

Bahreke’de bir drone düştü

Erbil’in Bahreke ilçesinin Cejnikan bölgesine bir drone düştüğü bildirildi
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kürdistan Cejnikan bölgesi Erbil drone

ERBİl (k24)

Başkent Erbil’in Bahreke ilçesindeki Cejnikan bölgesine bir drone düştü.

Olayda herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.

Bahreke yetkililerinden Tole Mehdi Xoşnaw K24’e yaptığı açıklamada drone’un çöle düştüğünü söyledi.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanamadığını belirten Tole Mehdi Xoşnaw, olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.

Öte yanda K24’e konuşan Bahreke Asayişi Müdürü, drone’nun Uluslararası Koalisyon’a ait olduğunu ve söz konusu bölgede düştüğü bilgisini paylaştı.

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