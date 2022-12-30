RSF: Son 20 yılda yaklaşık 1700 gazeteci öldürüldü

ERBİL (K24)

AFP’nin RSF raporuna dayandırdığı haberine göre, son 20 yılda dünya genelinde yaklaşık bin 700 gazeteci öldürüldü.

Raporda, 2022 yılında 80 gazetecinin öldürüldüğü de hatırlatıldı.

2003-2022 yıllarını haber peşinde koşan gazeteciler için “ölümcül yıllar” olarak tarif eden RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, “Rakamların ardında bilgi toplama, gerçeği arama ve gazetecilik tutkusuyla canlarından olma gerçeği var” dedi.

Irak ve Suriye’nin gazeteciler için “en tehlikeli ülkeler” olduğunu kaydeden RSF yetkilisi, “Son 20 yılda bu iki ülkede 578 gazeteci öldürüldü ve bu rakam, dünya çapındaki toplamın üçte birinden fazla” şeklinde konuştu.

Rapora göre Irak ve Suriye’yi Meksika (125 ölüm), Filipinler (107 ölüm), Pakistan (93 ölüm), Afganistan (81 ölüm) ve Somalı (78 ölüm) takip ediyor.

Raporda, Ukrayna savaşı nedeniyle de gazeteci ölümlerinin arttığı belirtildi. Ukrayna’da bu yıl 8 gazetecinin öldürüldüğü kaydedildi.