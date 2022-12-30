Politika

Fransa: Türkiye, PKK ile Kürt toplumu arasında ayırım yapmalı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin Avrupa Birliği gibi PKK’yi terör örgütü olarak gördüğünü belirtirken, Ankara’ya PKK ve Kürt toplumu arasında ayırım yapması çağrısında bulundu.
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avrupa Catherine Colonna Fransa Paris saldırı kürt toplumu

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Colanna’nın perşembe günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Buna göre Colonna, PKK’nin AB’nin terör listesinde olduğunu hatırlattı ve şiddet ile bağlantılı olmayan Kürt hareketleriyle PKK arasında ayırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Fransız bakan görüşmede, ülkesinin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne gösterdiği bağlılığa da vurgu yaptı.

Paris’te 23 Aralık’ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde gerçekleşen ve üç kişinin “ırkçı” olduğunu kabul eden bir saldırgan tarafından öldürülmesini “iğrenç” olarak niteleyen Fransız bakan, Çavuşoğlu’na ülkedeki Türk temsilciliklerinin ve Kürt toplumunun bulunduğu mekanların güvenliğinin sağlanması için ilave önlemler alındığı güvencesinde bulundu.

ANKARA'DAN PARİS'E TEPKİ

Çavuşoğlu, bu telefon görüşmesinde saldırının ardından Fransa’da Türkiye aleyhine gerçekleştirilen propaganda çalışmalarını kınamış ve Paris’ten bu konuda önlem almasını istemişti.

Fransız siyasetçilerin AB tarafından terör örgütü ilan edilen PKK’nin bayrakları altında çektirdiği fotoğrafları eleştiren Çavuşoğlu, bu tür bir propagandaya izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye, ayrıca konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmek için Ankara’da Fransız Büyükelçisi Herve Magro’yu Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

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