Bahçeli'den erken seçim mesajı: İki seçeneğe de varız ve hazırız

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli açıklamasında, seçim tarihine ilişkin, "Genel seçimler ister zamanında yapılsın, isterse erkene alınsın. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

“Türkiye'nin 100. yıl dönümünde hem 13. cumhurbaşkanı hem de 28. dönem TBMM belirlenecektir. Genel seçimler ister zamanında yapılsın isterse erkene alınsın. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Muhalefet cenahının karmaşa içinde olmasından dolayı iradesizliği saklanamayacak boyuttadır. Zillet İttifakı demokrasinin istismarını devamlı surette yapsa da hazım konusunda ciddi rahatsızlığı vardır. Bu ittifakın Türk milletine sadakati yoktur.”

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK ÇAĞRISI

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bahçeli şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayını neden merak ediyorsunuz' diyerek kaçak güreştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nasıl bir ifade sakatlığıdır. Gizlenen nedir? Rahatsızlık duyulan nelerdir? Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha söylüyorum; adaysan çık açıkla, değilsen adayınızı açıkla. Zillet ittifakı fırtına koparsa bizde yaprak bile kımıldamaz. Anlaşılan cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması Altılı Masa'da deprem yaratmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday değerlendirmesi mutabakat aciziyetinin beyanıdır.

Bir isim üzerinde söz birliği sağlayamayan partilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeleri şüphesiz aklın alamayacağı bir garabettir. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi 'Loading' mesajıyla meşgul olması pişkinliğin alametidir. Yüklenen milletin zillete soracağı hesabıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kalıcı bir soluk, etkin bir karar alma mekanizması olarak milletimize mal olmuştur. 6+1 formatı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne muhalefet olarak inşa edilmiştir. Zillet ittifakı şuursuzdur. Köprünün altından çok sular akmıştır. Zillet ittifakı milletimizin beklentilerini, devletimizin yüksek emellerini anlamaktan mahrumdur. Geleceğin hükmü cumhurun iradesiyle gerçekleşecektir.”