Seren Serengil, Kürtçe şarkı çalınınca sahneden ayrıldı
HABER MERKEZİ
"Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programının yılbaşı özel yayınına türkücü Berdan Mardini katıldı.
Programın yorumcularından Seren Serengil, Mardini'nin Kürtçe şarkıyı seslendirdiği sırada önce yüz ifadesini değiştirdi, ardından da dans ettiği sahneden ayrılarak yerine oturdu.
Programın YouTube kanalında yayınlanan videoda, programın tamamı verilirken ilgili anlar yer almadı.
Serengil'in bu tavrı sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.
Seren Serengil Kürtçe şarkı çalınca şöyle bir yüz ifadesiyle yerine oturuyor.Elit kişiliğinin(!) dedikodudan değil Kürtçe'den etkilendiği anlar. pic.twitter.com/Toey583iUg— Kvinna Selma (@Selma0497) January 2, 2023