Politika

Seren Serengil, Kürtçe şarkı çalınınca sahneden ayrıldı

Seren Serengil, Berdan Mardini'nin söylediği Kürtçe şarkı esnasında yüz ifadesini değiştirdi ve sahneden ayrıldı. Serengil'in bu tavrı sosyal medyada tepki topladı.
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türkiye Kürtçe Sansür

HABER MERKEZİ

 "Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programının yılbaşı özel yayınına türkücü Berdan Mardini katıldı.

Programın yorumcularından Seren Serengil, Mardini'nin Kürtçe şarkıyı seslendirdiği sırada önce yüz ifadesini değiştirdi, ardından da dans ettiği sahneden ayrılarak yerine oturdu.

Programın YouTube kanalında yayınlanan videoda, programın tamamı verilirken ilgili anlar yer almadı.

Serengil'in bu tavrı sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.

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