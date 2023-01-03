Seren Serengil, Kürtçe şarkı çalınınca sahneden ayrıldı

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"Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programının yılbaşı özel yayınına türkücü Berdan Mardini katıldı.

Programın yorumcularından Seren Serengil, Mardini'nin Kürtçe şarkıyı seslendirdiği sırada önce yüz ifadesini değiştirdi, ardından da dans ettiği sahneden ayrılarak yerine oturdu.

Programın YouTube kanalında yayınlanan videoda, programın tamamı verilirken ilgili anlar yer almadı.

Serengil'in bu tavrı sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.