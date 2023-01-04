Irak nüfusu 42 milyonu geçti

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Irak Planlama Bakanlığı, 2022 yılı verilerini yayınladı.

Bakanlığa bağlı Merkez İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, Irak nüfusu 42 milyonu aştı.

Irak'ın nüfusu 42 milyon 248 bin 883 olurken, geçen yıl oranla nüfus artış hızı yüzde 2,5 oldu.

Açıklanan verilere göre, Nüfusun yüzde 50,5'ini erkekler, yüzde 49,5'ini kadınlar oluşturuyor. Ayrıca geçen yıl 1.31 milyon insan doğdu ve 236 bin 469 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca resmî verilere göre, 15 yaşın altındakiler nüfusun yüzde 40,5'ini oluştururken 15-65 yaş arası işgücü nüfusun yüzde 56,5'ini oluşturuyor, 65 yaş üstü ise nüfusun yüzde 3,1'ini oluşturuyor.