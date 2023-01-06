ABD’den ateşkes açıklaması: Rusya ciddiyse güçlerini hemen çekmeli

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Günlük basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna'da saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes ilan etmesi üzerine açıklamada bulunan Price, Rusya’nın yılbaşında Ukrayna sivil altyapılarına yönelik düzenlediği saldırılardan sonra ateşkes ilan etmesini “alaycı” bir tavır olarak niteledi.

Price, şöyle devam etti:

"Bu ilana olan inancımız çok az. Birkaç hafta önce Bakanın (Blinken) basın toplantısında ifade ettiği gibi kaygımız Rusların bu tür geçici duraksamaları, tekrar toparlanmak, yeniden düzene girmek ve nihayetinde yeniden saldırmak üzere kullanmasıdır. Bu bağlamda, eğer amaç Ukrayna halkına karşı daha fazla intikam, daha fazla gaddarlık ve daha fazla ölümcül saldırılar yapmak üzere toparlanmaksa bu bir ateşkes olarak kabul edilemez. Eğer Rusya barış ve bu savaşın sonlandırılması konusunda ciddi ise güçlerini Ukrayna’nın egemen topraklarından çeksin."

Putin’in dünyanın aklını karıştırmak için de ateşkes ilan etmiş olabileceğini belirten Price, Rusya’nın ateşkesi, dünyayı Moskova’ya bakışı üzerinden bölmek ve uluslararası toplumun içine kimin barış kimin savaş istediği konusunda şüphe uyandırmak için kullanabileceğini söyledi.

Price, Rusya’nın geçmişte de ilan ettiği ateşkeslerden sonra çok ağır saldırılar düzenlediğine de işaret ederek, bu ateşkes duyurusunun Moskova’nın planlarını değiştirdiği anlamına gelmediğini dile getirdi.

Sözcü, diğer taraftan ateşkese uyup uymama konusunda kararın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin elinde olduğunu söyledi.

AB, RUSYA'NIN NOEL'DE ATEŞKES İLANINI "SAHTE" BULDU

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta Ortodoks Noel'i nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesini "sahte ve ikiyüzlü" şeklinde değerlendirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna ateşkes talimatıyla ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

Kremlin'i saldırgan, Ukrayna halkını kurban olarak değerlendiren Michel, barış ve güvenliği yeniden tesis etmek için geçerli tek seçeneğin Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesi olacağını belirtti.

Michel, "Tek taraflı ateşkes ilanı, yasa dışı ve çirkin ilhaklar, bunlara eşlik eden referandumlar kadar sahte ve ikiyüzlüdür" ifadesini kullandı.

Putin, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da 6 Ocak saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı vermişti.