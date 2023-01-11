TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tahliye

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TSK'nın PKK'ye karşı "kimyasal silah kullandığını" söylediği için tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.

Fincancı, hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığına yönelik iddiaları yorumlarken kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Fincancı’nın İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Mahkeme başkanı, Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının bir kez daha katılma talebi geldiğini açıkladı. Mahkeme, MSB'nin katılma talebini yine reddetti.

Duruşma savcısı, bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Fincancı’nın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı'ya karar öncesi son sözleri soruldu. Fincancı yargılamadaki asıl hedefin Türk Tabipleri Birliği olduğunu söyledi:

"Ne karar verdiğinizden bağımsız olarak bu dayanışmayı görmüş olmak buna tanıklık etmek çok önemli. (TTB) Ve bu yıl yasayla kuruluşunun yetmişinci yılını kutlayacağız biz. Tabii ki 1929'dan itibaren Ankara'da, İstanbul'da kuruldular. Ama anayasada yerini bulup bir çerçevesinde oluşumu 1953 sonrası diye düşünüyorum. Bir de ben geçtiğimiz duruşmalarda da ifade etmiştim. Yani beyanlarımda dile getirmiştim aslında bu saldırının tabii ki bana dönük yanı var. Tabii ki ifade özgürlüğüne, bilimsel özgürlüğe dönük yanı var. Toplumu susturmaya yönelip korku yaratmak konusunda irade koydukları muhakkak. Yani adliyenin önü bile bize bunu gösteriyor ki zaten ben röportaj verdikten sonra bir daha kimsenin ağzına hani kimyasal silah sözcülüğünü alamaması ve siyasi bu korku ikliminin yaratıldığını gösteriyor. Ama korkunun ecele faydası yok malum.

Türk Tabipleri Birliğinin kapatılmasına dair davanamenin hazırlandı. Yargılamadaki asıl hedef Türk Tabipleri Birliği."

Prof. Dr. Fincancı, yaptığı açıklamadan sonra 26 Ekim günü İstanbul’da gözaltına alınmış ve Ankara’ya götürülmüştü. Fincancı, 27 Ekim’de nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.