İmamoğlu umreye gidiyor

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Halk TV’nin aktardığına göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün umre ziyareti gerçekleştirecek.

İmamoğlu umreye anne ve babasıyla birlikte gidecek.

Bu arada İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetmişti. Bu kararla siyasi yasak da gündeme gelmişti.

Dün de İmamoğlu hakkında Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.