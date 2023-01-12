Politika

OHAL Komisyonu görevini tamamladı

Görev süresi 22 Ocak'ta dolan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 5 yıllık süreçte yapılan 127 bin 292 başvurunun tamamını karara bağladı.
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türkiye OHAL Ohal Komisyonu KHK

HABER MERKEZİ

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminden sonra olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kapsamında çok sayıda kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlanmıştı. Bu kararnameler ile ilgili işlemleri değerlendirip karara bağlamak için kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 22 Mayıs 2017’de göreve başlamıştı.

5 yıllık görev süresince OHAL Komisyonu'na tam 127 bin 292 başvuru yapıldı.

Komisyon, dosyaların 17 bin 960'ını kabul etti. 109 bin 332 dosya hakkında ise ret kararı verdi.

Kabul kararlarının 72’si kapatılan dernek ve vakıflarla, televizyon kanallarının açılmasına ilişkin oldu.

Ret kararlarının yüzde 95'inde adli soruşturma ve kovuşturma bilgilerine yer verildi. Ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı ise yüzde 55 oldu.

Tüm dosyaları sonuçlandıran Komisyonun kararlarına karşı yargı yolu açık.

CHP Haziran ayında KHK ile kamudan ihraç edilenlerin hak ihlallerinin tespiti için çalışma başlattı.

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