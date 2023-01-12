Politika

Rojava’da Rusya ve Türkiye’nin ortak devriyesine tepki

Rus ve Türk askeri güçlerinin Rojava’nın Dirbesiye kentine bağlı köylerde gerçekleştirdiği ortak askeri devriyeye bölge halkı taşlı eylemlerle tepki gösterdi.
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kürdistan Rojava devriye Rusya Türkiye

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya ve Türkiye askeri güçlerinin bugün Dirbesiye köylerinde ortak bir gözetleme devriyesi gerçekleştirdiğini belirtti.

İki taraftan 4’er askeri aracın devriyeye katıldığı ifade edilirken, 2 Rus helikopterinin de havadan eşlik ettiği kaydedildi.

Dirbesiye'nin batısındaki Şerik köyünden başlayan devriye, sınır köylerinden geçerek Amudê yakınlarına kadar devam etti.

Gözlemevi, Kerbitli köyündeki vatandaşların, Rus-Türk ortak devriyesine taş atarak tepki gösterdiğini belirtti.

Ekim 2019’daki Soçi Mutabakatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasından gerçekleşen görüşmede, Rojava’nın bazı bölgelerinde Rus-Türk ortak devriyeleri gerçekleştirme kararı alınmıştı.

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