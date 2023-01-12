Rojava’da Rusya ve Türkiye’nin ortak devriyesine tepki
HABER MERKEZİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya ve Türkiye askeri güçlerinin bugün Dirbesiye köylerinde ortak bir gözetleme devriyesi gerçekleştirdiğini belirtti.
İki taraftan 4’er askeri aracın devriyeye katıldığı ifade edilirken, 2 Rus helikopterinin de havadan eşlik ettiği kaydedildi.
Dirbesiye'nin batısındaki Şerik köyünden başlayan devriye, sınır köylerinden geçerek Amudê yakınlarına kadar devam etti.
Gözlemevi, Kerbitli köyündeki vatandaşların, Rus-Türk ortak devriyesine taş atarak tepki gösterdiğini belirtti.
Ekim 2019’daki Soçi Mutabakatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasından gerçekleşen görüşmede, Rojava’nın bazı bölgelerinde Rus-Türk ortak devriyeleri gerçekleştirme kararı alınmıştı.