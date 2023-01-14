Suriye’de 1 Türk askeri hayatını kaybetti

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki üs bölgesine düzenlenen saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, 13 Ocak 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tnk. Uzm. Çvş. Selçuk Kurt derhâl hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

“Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi” Azez ile Cerablus arasındaki bölgeyi kapsıyor. Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 2016’da yapılan operasyonla ele geçirilen bölge, 35 kilometre derinlikteki El Bab ilçesini de içine alıyor.