Politika

Kılıçdaroğlu’ndan SADAT reklamına sert tepki

Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon yayınına reklam veren SADAT’a yanıt verdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: AA)
Kemal Kılıçdaroğlu (Foto: AA)
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu SADAT

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda SADAT’a tepki göstererek, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu TV100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verildi.

Uğur Dündar, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından, "Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Reklâm bölümü bir aydır kullanılan Sadat reklamını, yaklaşık 3 saati bulan bizim programın yayınında sadece 8 saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış. Ve tekrar ekrana getirilmemiş" açıklamasını yaptı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv