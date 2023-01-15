Kılıçdaroğlu’ndan SADAT reklamına sert tepki

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda SADAT’a tepki göstererek, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadesini kullandı.

O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz! pic.twitter.com/96G5cmsVhO — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 15, 2023

Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu TV100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verildi.

Uğur Dündar, sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından, "Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Reklâm bölümü bir aydır kullanılan Sadat reklamını, yaklaşık 3 saati bulan bizim programın yayınında sadece 8 saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış. Ve tekrar ekrana getirilmemiş" açıklamasını yaptı.



