Suudi kulüpleri Messi’nin peşinde: 350 milyon euroluk teklif

HABER MERKEZİ

İspanyol gazetesi Marca, Al-Ittihad kulübünün sezon sonu sözleşmesi bitecek Messi için teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Habere göre; Suudi kulübü, Arjantinli yıldız için yıllık 350 milyon euro civarında bir teklifte bulunacak.

Ayrıca basında geçtiğimiz günlerde Al-Hilal kulübünün de Messi'ye ilgisi olduğu yazılmıştı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr'ın en büyük rakibi Al-Hilal'in Lionel Messi'yi transfer edebilmek için yıllık 275 milyon euroyu gözden çıkardığı söylendi.

35 yaşındaki yıldız, iki tekliften birini kabul etmesi halinde yeni yıllık maaşı ile Cristiano Ronaldo'yu geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu unvanına sahip olacak.