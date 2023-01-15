Spor

Suudi kulüpleri Messi’nin peşinde: 350 milyon euroluk teklif

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi ardından Suudi Arabistan kulüpleri Lionel Messi için harekete geçti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Lionel Messi Suudi Arabistan

HABER MERKEZİ

İspanyol gazetesi Marca, Al-Ittihad kulübünün sezon sonu sözleşmesi bitecek Messi için teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Habere göre; Suudi kulübü, Arjantinli yıldız için yıllık 350 milyon euro civarında bir teklifte bulunacak.

Ayrıca basında geçtiğimiz günlerde Al-Hilal kulübünün de Messi'ye ilgisi olduğu yazılmıştı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr'ın en büyük rakibi Al-Hilal'in Lionel Messi'yi transfer edebilmek için yıllık 275 milyon euroyu gözden çıkardığı söylendi.

35 yaşındaki yıldız, iki tekliften birini kabul etmesi halinde yeni yıllık maaşı ile Cristiano Ronaldo'yu geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu unvanına sahip olacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv