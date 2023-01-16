Politika

Belarus ile Rusya’dan ortak askeri uçuş tatbikatı

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak askeri uçuş tatbikatının başladığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Belarus Rusya askeri uçuş tatbikatı

HABER MERKEZİ

Belarus Savunma Bakanlığından açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ortak bölgesel güç havacılık birimlerinin ortak uçuş taktik tatbikatının bugün başladığı belirtildi.

Rusya tarafından Hava ve Uzay Kuvvetlerinden bir oluşumun tatbikata katıldığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikatın temel amacı muharebe eğitim görevinin ortak performansında operasyonel uyumluluğu sağlamak" ifadesi kullanıldı.

Havadan keşif, sınır boyunca hava sahasında ortak devriye, birlikler için hava desteği, taktik hava indirme birliklerinin intikali, yaralı tahliyesi ve yük teslimi konularına yönelik tatbikat yapıldığı bildirilen açıklamada, Belarus Hava Kuvvetleri'nin bütün üsleri ve poligonlarının kullanıldığı tatbikatta, Belarus hava savunma sistemleri birliğinin görev yaptığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle ekim ayında iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.

Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak'ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini duyurmuştu.

Tatbikat 1 Şubat'a kadar devam edecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv