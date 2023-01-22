Politika

Kerkük’te Irak ordusundan Kürt çiftçilere engelleme

Irak ordusunun, Kerkük’ün Dubiz ilçesinin Sergeran nahiyesine bağlı Pelkane köyünde Kürt çiftçilerin tarımsal malzemelerine el koyduğu ve tarımsal ürünlerini kullanmasını engellediği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Irak ordusu Kerkük Kürt çiftçiler engelleme

KERKÜK (K24)

K24 muhabiri Irak ordusunun bir kez daha Kerkük’ün Dubiz ilçesinin Sergeran nahiyesine bağlı Pelkane köyüne bombardıman düzenlediğini ve köyün askeri güçler tarafından ablukaya alındığını bildirdi.

K24’e konuşan Sergeran’daki Kürt çiftçilerin temsilcisi, Irak ordusu 31. Tugay Komutanı Hasan Hadi’nin ithal Arapların isteği üzerine Pelkane köyüne geldiğini söyledi.

Irak ordusunun Kürt çiftçilerin tarımsal malzemelerine el koyduğunu ifade eden Muhammed İsmail, Kürdistan Bölgesi yönetimi ve Kürt parlamenterlerden yardım talebinde bulundu.

Devrik diktatör Saddam Hüseyin rejimi döneminde başlayan, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin Araplaştırılması politikası, 16 Ekim 2017’de Irak güçlerinin söz konusu bölgelere girmesiyle birlikte yeniden uygulanmaya başlamıştı.

Irak’ın orta ve güney kesimlerinden getirilen Araplar, Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisi ve bölgedeki Iraklı güçlerden aldıkları destekle birçok defa Kürtlere ait ev ve arazilere el koyma girişiminde bulunuyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv