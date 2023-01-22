Kerkük’te Irak ordusundan Kürt çiftçilere engelleme

KERKÜK (K24)

K24 muhabiri Irak ordusunun bir kez daha Kerkük’ün Dubiz ilçesinin Sergeran nahiyesine bağlı Pelkane köyüne bombardıman düzenlediğini ve köyün askeri güçler tarafından ablukaya alındığını bildirdi.

K24’e konuşan Sergeran’daki Kürt çiftçilerin temsilcisi, Irak ordusu 31. Tugay Komutanı Hasan Hadi’nin ithal Arapların isteği üzerine Pelkane köyüne geldiğini söyledi.

Irak ordusunun Kürt çiftçilerin tarımsal malzemelerine el koyduğunu ifade eden Muhammed İsmail, Kürdistan Bölgesi yönetimi ve Kürt parlamenterlerden yardım talebinde bulundu.

Devrik diktatör Saddam Hüseyin rejimi döneminde başlayan, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin Araplaştırılması politikası, 16 Ekim 2017’de Irak güçlerinin söz konusu bölgelere girmesiyle birlikte yeniden uygulanmaya başlamıştı.

Irak’ın orta ve güney kesimlerinden getirilen Araplar, Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisi ve bölgedeki Iraklı güçlerden aldıkları destekle birçok defa Kürtlere ait ev ve arazilere el koyma girişiminde bulunuyor.