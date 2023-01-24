Spor

PSG Fransa Kupası’nda bir üst tura yükseldi: Mbappe’den 5 gol

Fransa Kupası'nda PSG, Pays de Cassel'i 7-0 mağlup ederek son 16 turuna kalırken, karşılaşmayı 5 golle tamamlayan Kylian Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu oldu.
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avrupa PSG Pays de Cassel Fransa Kupası

HABER MERKEZİ

Fransa Kupası son 32 turunda Paris Saint Germain (PSG), Pays de Cassel'e konuk oldu.

İlk yarısı 4-0 tamamlanan maçta rakibini 7-0 mağlup eden PSG, son 16 biletini aldı. Karşılaşmada Paris ekibine galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe (5), Neymar ve Carlos Soler'den geldi.

Mücadeleyi 5 golle tamamlayan Kylian Mbappe ise tarihe geçti. Yıldız oyuncu, kaydettiği 5 golle kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Bu sezon PSG formasıyla 24 maçta süre alan Kylian Mbappe, 25 gol ve 5 asist kaydetti. Yıldız oyuncu, 13 golle Fransa Ligue 1'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

Fransa Ligue 1'de 47 puanla liderliğini sürdüren PSG, hafta sonu sahasında Reims'i ağırlayacak.

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