PSG Fransa Kupası’nda bir üst tura yükseldi: Mbappe’den 5 gol

Fransa Kupası'nda PSG, Pays de Cassel'i 7-0 mağlup ederek son 16 turuna kalırken, karşılaşmayı 5 golle tamamlayan Kylian Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu oldu.