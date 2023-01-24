PSG Fransa Kupası’nda bir üst tura yükseldi: Mbappe’den 5 gol
HABER MERKEZİ
Fransa Kupası son 32 turunda Paris Saint Germain (PSG), Pays de Cassel'e konuk oldu.
İlk yarısı 4-0 tamamlanan maçta rakibini 7-0 mağlup eden PSG, son 16 biletini aldı. Karşılaşmada Paris ekibine galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe (5), Neymar ve Carlos Soler'den geldi.
Mücadeleyi 5 golle tamamlayan Kylian Mbappe ise tarihe geçti. Yıldız oyuncu, kaydettiği 5 golle kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.
Bu sezon PSG formasıyla 24 maçta süre alan Kylian Mbappe, 25 gol ve 5 asist kaydetti. Yıldız oyuncu, 13 golle Fransa Ligue 1'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.
Fransa Ligue 1'de 47 puanla liderliğini sürdüren PSG, hafta sonu sahasında Reims'i ağırlayacak.