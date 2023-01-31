Şırnak Barosu’ndan Habur Sınır Kapısı’nda yaşlı bir çifte şiddet uygulanmasıyla ilgili açıklama

HABER MERKEZİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Habur Sınır Kapısı’nda belirlenemeyen bir nedenden dolayı yaşlı bir çifte şiddet uygulandığı görülüyor.

Şırnak Barosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada ilgililerle ilgili yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacağını belitti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Habur Sınır Kapısı’nda görevli gümrük muhafaza memurlarının yaşlı bir çifte şiddet uygulandığı görülmektedir.

Baromuz tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta olup en kısa zamanda ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır.”

SALDIRIYA UĞRAYAN ÖZDEMİR: BİZE ‘SİZ HAYVANSINIZ’ DEDİLER

Habur Sınır Kapısı’nda saldırıya uğrayan kişilerin Silopi’de ikamet eden İrfan ve Yıldız Özdemir çifti olduğu öğrenildi.

K24’ün ulaştığı İrfan Özdemir, yoksul bir aile olduklarını ve sınır ticareti yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Olaya ilişkin ise İrfan Özdemir şunları anlattı:

“Gece saat 00.30 - 01.00 sularında Habur’a giriş yaptık, üstümüz arandı, yanımızda getirdiğimiz eşyalara el konuldu. Ben tepki gösterince, gümrük muhafaza memurlarından biri ‘Siz hayvansınız’ diyerek bize hakaret etti. Ben de ‘Buraya insanlar geliyor, hayvanlar değil’ deyince beni tartaklamaya başladılar, yere düşürdüler. Eşim Yıldız memurlara tepki göstererek, ‘Eşim hasta, iki kez anjiyo olmuş, yapmayın’ deyince de onu dövemeye başladılar.”

İrfan Özdemir, Cizre Devlet Hastanesi’nden darp raporu alarak emniyete gidip şikayetçi olacağını söyledi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada olaya karıştığı belirlenen iki gümrük muhafaza memurunun açığa alındığı bilgisine yer verildi.