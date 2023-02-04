13 Kürt kentinde 922 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

HABER MERKEZİ

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu, kapanan 305 mahalle ve mezra yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 42 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da son günlerde etkili olan kar nedeniyle Van-Bahçesaray yolu, çığ tehlikesine karşı geçişlere kapalı tutuluyor.

HAKKARİ

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde önceki gün kapanan 287 köy ve mezra yolundan 226'sı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu açıldı.

Ekipler, kalan 61 yolun açılması için de çalışmalarına devam ediyor.

Çığlı köyü ve Suvara Kotra mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu da Karayolları ekiplerince açıldı.

Belediye ekipleri, çarşı merkezindeki karı belirli noktalara topladıktan sonra kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

MUŞ

Muş'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 100 personel, 58 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının ardından kapanan 29 köy yolunu en kısa zamanda açacaklarını kaydetti.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte devam eden kar nedeniyle 60 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Kurtkan, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması, yolların kısa sürede açılması için çalıştıklarını ifade etti.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ara cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

SİVAS

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürdü.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

ERZURUM, KARS, ERZİNCAN İLE IĞDIR

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 175 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 55, Kars'ta 7, Iğdır'da 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idarelerinin ekipleri, bu kentlerdeki kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

ELAZIĞ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 16, Arıcak'ta 1, Baskil'de 30, Maden'de 4, Karakoçan'da 1, Keban'da 30, Kovancılar'da 1, Palu'da 2 ve Sivrice'de 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 2, ilçelerden Arıcak'ta 1 köy yolu açıldı. Kapalı 124 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, Baskil ilçesi Beşbölük köyünde yolda kalan tırı da kurtardı.

Ayrıca Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, il merkezinde kar küreme ve temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ŞIRNAK

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, merkezde 3, Uludere'de 2, Beytüşşebap'ta 9 köy ile mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yolları açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Şırnak Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kent çevresinde bugün sabahtan itibaren görülecek yoğun karın (20 santimetre ve üzeri), yarın akşama kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

BATMAN

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Sason'da 39 ve Kozluk'ta 2 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MARDİN

Mardin'de ekipler, karın etkili olduğu Mardin-Diyarbakır kara yolunda ulaşımın aksamaması ve kent genelinde kapanan 200 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışıyor.

Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, UMKE ve AFAD ekipleri, ulaşımın sağlıklı sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışma yürütüyor.

BİNGÖL

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 8, ilçelerden Adaklı'da 12, Genç'te 22 ve Solhan'da 9 köyün yolları kar nedeniyle kapandı.

Yolları açmak için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapıyor.

ADIYAMAN, URFA VE MARAŞ’TA UÇAK SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Urfa'da sabaha karşı etkili olan kar, zaman zaman buzlanmaya ve görüş mesafesinin düşmesine sebep oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan seferler iptal edildi.

İstanbul'dan kente gelmek üzere havalanan bir uçak ise Adana Şakirpaşa Havaalanı'na yönlendirildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların hava durumuna göre değerlendirileceği öğrenildi.

Maraş ve Adıyaman'da da uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.