İbrahim Reisi bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin naaşı, doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek.

İran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasının ardından 3 gün sürecek cenaze törenlerinde bugün son gün.

İranlılar İbrahim Reisi'yi bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Reisi, doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek.

Tebriz'de başlayan törenin ikinci durağı olan başkent Tahran’daki tören ise dün gerçekleşti. On binlerce kişi, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katıldı.

Cenaze namazını Dini lider Ayetullah Hamaney kıldırdı.

İran'ın merhum Dışişleri Bakanı "Hüseyin Emir Abdullahiyan" içinse Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında cenaze töreni yapılacak ve naaşı, Tahran'ın güneyinde Şah Abdulazim Hasani'nin türbesinde toprağa verilecek.