Ekonomi

Kürdistan Bölgesi, Türkiye’ye petrol sevkiyatını yeniden başlattı

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, deprem nedeniyle dün askıya alınan Türkiye’ye petrol sevkiyatının yeniden başladığını duyurdu.
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kürdistan petrol sevkiyatı Deprem Türkiye

ERBİL (K24)

Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün durdurulan Türkiye’ye petrol sevkiyatının tekrar başladığı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, dün Türkiye’ye petrol akışının askıya alındığını duyurmuştu.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Maraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye petrol akışının önlem olarak durdurulduğu belirtilmişti.

Deprem nedeniyle Türkiye'ye yapılan petrol akışının askıya alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye ve Suriye’deki depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla; Kürdistan Bölgesi-Türkiye boru hattından petrol ihracatı bu sabah askıya alınmıştır.”

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